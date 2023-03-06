Van'da geçen ay farklı suçlardan aranan 166 kişi yakalandı

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VAN (AA) - Van'da, jandarma ekiplerinin geçen ay yaptığı çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 166 kişinin yakalandığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları kapsamında yasa dışı faaliyetleri olan kişi ve örgütlerin tespiti, suç ve suçlu bağlantılarının ortaya çıkarılması, faillerin yakalanmasına yönelik operasyonların düzenlendiği atarılan açıklamada, çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 166 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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