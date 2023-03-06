Van'da jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Neden bazı insanlar solak olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde jandarma ekipleri, meslek tanıtım faaliyetleri kapsamında okulları ziyaret etti, Jandarma Teşkilatı hakkında öğrencileri bilgilendirdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, Özbeyli, Akyayla, Konak, Kartal, Altındere ve Ünlüce ilk orta dereceli okullarını ziyaret etti.



Jandarma mesleği hakkında öğrencileri bilgilendiren ekipler, hediyeler dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.