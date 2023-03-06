Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı'dan Berat Kandili mesajı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nin kurtuluşa erme, günahlardan arınma, sıkıntı ve musibetlerden kurtulma manasına geldiğini belirtti.

Bu günlerin kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günü olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Bu önemli gecenin feyz ve bereketinden istifade edebilmek, ilahi rahmet ve mağfirete mazhar olabilmek için bu müstesna zaman dilimlerini bir fırsat olarak değerlendirmeli, kazançlı ve bereketli bir amaca dönüştürmeliyiz. Bu vesileyle Berat Kandili'nin depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarmamıza vesile olmasını temenni ediyor, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten korusun. Berat Kandilimiz mübarek olsun."

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