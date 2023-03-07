Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Malatya'da çalışmalarını sürdürüyor

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlar için kurulan Beydağı konteyner kente çalışmalarını sürdürüyor.
Van Valiliğinen yapılan açılamaya göre, Van'dan bölgeye giden ekipler, konteyner kentin kurulumu ve altyapısı başta olmak üzere tüm eksikleri gidermek için çaba gösteriyor.
Yaraların en kısa sürede sarılması, insanların daha rahat bir barınma ortamına kavuşması için mesai harcayan ekipler, Yeşilyurt ilçesindeki konteyner kentte eğitim alanlarından sağlık hizmetlerine, çocukların vakit geçireceği alanlardan çay ocağına kadar birçok hizmeti yerine getiriyor.