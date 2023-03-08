Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

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VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü, 291 personel ve 39 araçla deprem bölgesindeki çalışmalarda görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve diğer şubelerden personelin bölgede görev yaptığı belirtildi.

Depremin ilk gününden bugüne toplam 138 araç ve 993 personelin bölgede görevlendirildiği aktarılan açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla 1665 koli giyim, gıda, temizlik ve hijyen malzemesi, 13 bin 613 kumanya ve 37 ısıtıcı gönderildiği bildirildi.

Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere zırhlı konteyner, mobil çay aracı, mobil tuvalet, 3 mobil kabinli seyyar jeneratör, 1951 arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan çadır, kazma, hilti, demir makasının bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 konteyner, 9 motosiklet yüklü 11 tır Hatay'a, 14 konteyner yüklü 7 tır Adıyaman'a, 4 konteyner yüklü 2 tır Kahramanmaraş'a, 2 konteyner yüklü 1 tır Gaziantep'e sevk edilmiştir. Depremden etkilenen illerde Havacılık Şube Müdürlüğümüze bağlı Sikorsky model helikopter ile toplam 48 saatlik, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğimize bağlı 2 İHA ile toplam 322 saatlik uçuş gerçekleştirilmiştir. Deprem bölgelerinde görevlendirilen polis arama kurtarma ekibi tarafından 14, Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından 2, bomba imha ekibi tarafından 5 kişi enkaz altından sağ kurtarılmıştır. Personelimizin depremde zarar gören 642 yakını ilimize gelmiş, müdürlüğümüze bağlı lojmanlarda bulunan 34 daire 162 personel yakınına tahsis edilmiştir."

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