Depremde hayatını kaybeden kadınların anısına Artos Dağı'na tırmandılar

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VAN (AA) - Van'da beden eğitimi ve spor öğretmenleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden kadınların anısına 3 bin 552 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı.

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tırmanış yapan öğretmenler Cevat Sarı ve Kenan Çiftçi, 5,5 saatlik zorlu parkurun ardından zirveye ulaştı.



Burada bir süre bekleyen 2 öğretmen, daha sonra karlı bölgelerden snowboard yaparak indi.

Sarı, AA muhabirine, sert rüzgara rağmen tırmanışı sürdürüp zirveye ulaştıklarını söyleyerek, "Bir ay önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde aralarında kadınların da olduğu binlerce vatandaşımızı kaybettik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu tırmanışımızı onların anısına armağan ediyoruz." diye konuştu.

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