Depremin acısını yaşayan Vanlılar evlerini afetzedelere açtı

VAN (AA) - MESUT VAROL - Van'ın Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi sakinleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden kente gelen 80 aileye kapılarını açtı, onlarla sofrasını paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce kişi, yurdun dört bir yanındaki kentlere yönlendirildi.

Kurumların koordinasyonunun yanı sıra kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılanların da olduğu 18 bin 651 depremzede geldikleri Van'da otel, misafirhane, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar ile yakınları ya da gönüllü ailelerin yanına yerleştirildi.

Eminpaşa Mahallesi'nde, 2011'de meydana gelen depremlerin acısını yaşayan vatandaşlar da farklı illerden gelen 80 aileye evlerinin kapılarını açtı.

Afetzedelerin acılarını paylaşan, tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sunan mahalle sakinleri, 12 yıl önce meydana gelen depremlerde Vanlıların yardımına koşanlara vefa borcunu ödüyor.

- "Aynı acıyı yaşadık"

Eminpaşa Mahallesi Muhtarı Mesut Irmak, AA muhabirine, mahallede 80 aileden 45'inin evlerde misafir edildiğini, diğerlerinin de boş evlere yerleştirildiğini söyledi.

Devletin imkanları ve milletin destekleriyle ailelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Irmak, şunları kaydetti:

"2011'de aynı acıyı yaşadık. O dönem biz de evlerimizi terk ettik. Şimdi kentimize gelen ailelere evlerimizi açtık. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelere yardımcı olmak için görevimizi yerine getiriyoruz. Mahalle sakinleri evlerinde misafir ettikleri depremzede ailelerden kira almıyor. Vatandaşlarımızın bu davranışından gurur duyuyoruz. Elimizden geldiğince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Eksiklerini gidererek onlara bu felaketi unutturmaya çalışıyoruz."

Vanlıların depremin ilk gününden bu yana depremzedelerin yaralarının sarılması için elinden geleni yaptığını, imkanları seferber ettiğini anlatan Irmak, bundan sonra da gereken yardımı yapmaya devam edeceklerini belirtti.

- "Kapımız herkese açık"

Kahramanmaraş'tan gelen 4 kişilik aileyi evinde misafir eden Hasan Kıpçak, Van depreminde çok büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı.

O dönemde Türkiye'nin her yerinden yardımların yapıldığını ifade eden Kıpçak, "Onların başına gelen depremi biz de yaşadık. Halimiz de kötüydü. Şimdi sıra bizde. Kim olursa olsun kapımız herkese açık. Hepimiz kardeşiz. Gerekirse yerimizi onlara vereceğiz, biz dışarıda kalacağız. İnsanlığımız bunu gerektiriyor. Başımızın üstünde yerleri var." diye konuştu.

- "Bize evlerini açtılar"

Gaziantep'ten gelen Sıla Taş, deprem anını yaşamanın çok zor olduğunu belirterek, enkaz altında kalan ve evlerini kaybedenler için durumun çok daha zor olduğunu ifade etti.

Van'da birçok kişiyle iletişime geçip buraya geldiklerini dile getirerek, şöyle dedi:

"Bize evlerini açtılar. Eksiklerimiz kısa sürede tamamlandı. Çok samimi davranıyorlar. Bizim için ellerinden geleni yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun."





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