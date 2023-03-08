Van Valisi Ozan Balcı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

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VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, 8 Mart 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla, kadın haklarının hatırlanması, sorunlarının çözümlenmesi ve kadınların sosyal yaşamda hak ettikleri yere gelmesi amacıyla tüm dünyada 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlandığını belirtti.

Kadınların, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerin başarısında etkin bir rol oynadıklarını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Aile kurumunun temel taşı, toplumumuzda müstesna bir yere sahip olan kadınlarımız. değerlerimizin temsilcisi, şefkatin, fedakarlığın, sabrın ve özverinin sembolüdür. Milli Mücadele yıllarında sırtında cephane taşıyan Türk kadınına, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' diyerek dünyada birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını vermiştir. 'Cennet anaların ayağı altındadır' diyen dinin mensubu olarak, kadınlarımızın önce ailede, sonra toplumda hayatın her alanında daha etkin rol alması, hak ettiği değeri görmesi ve yaşamımızda daha fazla söz sahibi olması için toplumun her ferdine görev düşmektedir."



Balcı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bekası için şehit olan kadınların, kahraman evlatlarını vatan uğruna şehit veren annelerin ve şehit eşlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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