Van Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor

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VAN (AA) - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 250 personel deprem bölgesindeki çalışmalarda görev yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'dan deprem bölgesine giden ekipler, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde yemek, ulaşım hizmetleri hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı oluyor.



Gençlik liderleri ise deprem bölgelerinde oluşturulan alanlarda çocuklarla ilgileniyor, oyun oynayarak moral bulmalarını sağlamaya çalışıyor.

Van'da da il müdürlüğüne bağlı yurtlarda Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'dan gelen 918 kişi misafir ediliyor.



Gençlik lideri ve gönüllü gençler yurtlarda barınan misafir afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hizmet yürütüyor.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "İl müdürlüğü bünyesinde çalışan ekipler ve gönüllüler büyük bir azim ve gayretle çalıştılar. Ekipler koordineli bir şekilde, vatandaşlarımızın da büyük bir duyarlılık göstererek yolladıkları yardım malzemelerini il müdürlüğümüze bağlı Tuşba Gençlik Merkezimizde toplayarak Malatya ve Adıyaman illerimizdeki depremzedelerimize bizzat götürerek teslim ettiler. İl Müdürlüğümüzce Malatya'da kurulan etkinlik çadırımızda görev alan gençlik liderlerimiz düzenledikleri etkinliklerle çocuklarımızın güzel zaman geçirmelerini sağlıyor." diye konuştu.

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