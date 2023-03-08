Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır kadınlara karanfil dağıttı

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VAN (AA) - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Nasır, beraberindeki kurum amirleri ile Mehmetalan, Dorultay, Çubuklu ve Şehittepe köylerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında köylerdeki kadınların ve okullarda görevli öğretmenlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan, karanfil veren Nasır, öğrencilere de kitap ve oyuncak dağıttı.

Kadınların gelecek nesillerin mimarı olduğunu belirten Nasır, "Şüphesiz kadınlar, her fırsatta hatırlanması ve el üstünde tutulması gereken kıymetlilerimizdir. Kadınların yılda bir kez değil, her gün kıymet görmesi gerekir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanların gününü kutladık. İlçemize özveriyle hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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