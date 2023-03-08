Vanlı kadınların ördüğü patik ve çoraplar depremzede kadınlara dağıtıldı

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VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kadınların ördüğü patik ve çoraplar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da kadınlara dağıtıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda Malatya'da hayatın normale dönmesi ve yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba gösteren ekipler, Bahçesaray'da kadınların ördüğü patik ve çorapları, Beydağı Konteyner Kent'teki kadınlara ulaştırdı.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konteynerleri dolaşarak kadınların günlerini kutladı, gönderilen patik ve çorapları verdi.



Depremzede kadınlar, duyarlılıklarından dolayı Vanlı kadınlara teşekkür etti.

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