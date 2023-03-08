Erciş'te 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği

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VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlara yönelik etkinlik düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelerek yurda yerleştirilen kadınlar ziyaret etti, günlerini kutladı.



Karanfil verdiği kadınlarla sohbet eden, taleplerini dinleyen Mehmetbeyoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ilçemize deprem bölgesinden gelen kadın depremzede kardeşlerimizle bir araya geldik. Birlikte yemek yedik depremzede vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Gücümüzün yettiğince sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. İlçemizde 2 binin üstünde depremzede vatandaşımız var. KYK yurdumuzda da 300 depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz. Rabbim milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın." diye konuştu.

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