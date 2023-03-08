Van'da depremzede öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve kıyafet dağıtıldı

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VAN (AA) - Van'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, Zeve İlkokulunda eğitimlerini sürdüren 41 depremzede öğrencinin kırtasiye, hijyen seti, giyim ve ayakkabı ihtiyaçları karşılandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İHH Van Şubesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik desteklerini sürdürüyor.



Değişik illerden gelerek Van'da misafir edilen 200 aileye destekte bulunan Van İHH, ayrıca kentteki okullara yerleştirilen öğrencilere de yardımcı oluyor.



Dernek üyeleri, Zeve İlkokulunda eğitimlerine devam eden 41 öğrenciye kırtasiye, hijyen seti, giyim ve ayakkabı yardımında bulundu.

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