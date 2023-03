Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Öğretmenevindeki etkinliğe İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, SYDV Müdürü Aydın Babur, kurum amirleri ve kadınlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Sakarya, kadınların bazen anne, bazen eş, bazen kardeş, bazen de evlat olduğunu söyledi.



Kadınların toplumun temel taşını oluşturduğunu belirten Sakarya, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'mıza baktığımızda Nene Hatunlar, Erzurumlu Fatmalar, Kastamonulu Şerife Bacılar her zaman devletinin yanında, eşinin yanında, gerekirse öne geçerek kendini siper etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Dünyadaki her şey kadının eseridir.' Kadınlarımız her zaman yol gösterici olmuştur. Yol göstermeye de devam edecektir. Bu vesile ile programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum."

Başkan Şeylan da "İslam'dan önce kız çocukları diri diri toprağa gömülürken, İslam ile birlikte kadınlar bizim baş tacımız, iş ortağımız, hayat ortağımız ve her alanda destekçimiz olmuşlardır. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Sakarya ve Şeylan, programa katılan kadınların günlerini kutlayarak çiçek verdi. ​​​​​​​

