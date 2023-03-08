Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti

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VAN (AA) - Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan ve eşi Ceren Aydoğan, tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti, günlerini kutladı.

Aydoğan ve eşi, ilçede faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan kadınlarla bir araya geldi.

Günlerini kutladığı kadınlara çiçek ve hediyeler veren Aydoğan, kadınların hayatın her alanında önemli görevler üstlendiğini söyledi.



Toplumların gelişmesinde ve ilerlemesinde kadınların önemli rolünün olduğunu dile getiren Aydoğan, "Bu güzel ve anlamlı günde hazırladığımız hediyeleri tekstil fabrikasında çalışanlara takdim ettik. Bugün vesilesiyle başta burada olan kadın emekçilerimiz ile ilçemizde ekmeğini alın teri ile kazanan tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum." diye konuştu.

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