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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

AA

Van Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, depremlerden etkilenen kadınlara yönelik etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe depremlerden etkilenen illerden kente gelen kadınlar katıldı.

Programda, depremde hayatlarını kaybedenler için dua edildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "Deprem bölgelerinden Van'a yerleşen kadınlarla bu özel günde bir araya geldik. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Bugün burada hayatını kaybedeneler için dua ettik. Rabbim depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır versin." diye konuştu.

Programda kadınlara çiçek ve hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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