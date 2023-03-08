Van Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, depremlerden etkilenen kadınlara yönelik etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe depremlerden etkilenen illerden kente gelen kadınlar katıldı.

Programda, depremde hayatlarını kaybedenler için dua edildi.



Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, "Deprem bölgelerinden Van'a yerleşen kadınlarla bu özel günde bir araya geldik. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Bugün burada hayatını kaybedeneler için dua ettik. Rabbim depremde hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır versin." diye konuştu.

Programda kadınlara çiçek ve hediyeler takdim edildi.

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