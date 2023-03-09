Van'da Radyasyon Onkolojisi Ünitesi kanser hastalarına umut oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da Radyasyon Onkolojisi Ünitesi kanser hastalarına umut oluyor

AA

Van'da Radyasyon Onkolojisi Ünitesi kanser hastalarına umut oluyor

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Radyasyon Onkolojisi Ünitesinde kanser tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 60'ının sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Cezmi Meral, gazetecilere, kanser hastalarına hizmet verilen Radyasyon Onkolojisi Ünitesinin 2016'da kurulduğunu söyledi.

Çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmet verdiklerini belirten Meral, şunları kaydetti:

"Hastalar buraya radyoterapi için geliyor. Merkez kurulmadan önce hastalar il dışına gidiyordu. Merkezimizde 2 radyasyon onkoloji uzmanı, bir sağlık fizikçisi, 8 sağlık teknikeri, bir hemşire, iki tıbbi sekreter ve temizlik personelleri görev yapıyor. Hastalar aynı gün muayene ediliyor ve planlama yapıldıktan sonra tedavilerine başlanıyor."

Radyasyon Onkoloji Sorumlusu Uzman Dr. Ertuğrul Şentürk ise günde 30 hastaya hizmet verdiklerini ifade etti.

Yılda yaklaşık 500 hastaya radyoterapi hizmeti sunduklarını aktaran Şentürk, "Radyoterapi ihtiyacı olan hastaların yüzde 90'ına kliniğimizde cevap verebilmekteyiz. Hastalar bize randevusuz başvurabiliyor. Aynı gün çekim ve simülasyon işlemlerini tamamlıyoruz ve ortalama 2-3 günde radyoterapilerine başlıyoruz. Hastalarımızın yaklaşık yüzde 70'i 'küratif' hasta dediğimiz iyileştirilebilir, hastalıktan kurtarılabilir kişilerden oluşturmaktadır. Hastalarımızın yüzde 60'ında iyileşme sağlanıyor. Kalan diğer hasta grubumuzun yüzde 30'unda hastalık şikayetlerini azaltacak radyoterapileri uygulamakta ve yaşam sürelerine katkı sağlamaktayız. Diğer onkoloji bölümlerimiz olan tıbbi ve cerrahi onkoloji bölümleriyle koordinasyon içinde hastalarımıza en iyi hizmeti sunmaktayız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Depremzede sporcu, üniversite okuduğu kentte milli takım seçmelerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) Depremzede sporcu, üniversite okuduğu kentte ...
Depremzede dünya ikincisi sporcu, üniversite okuduğu kentte seçmelere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Depremzede dünya ikincisi sporcu, üniversite okuduğu ...
Van Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar ...
Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, tekstil fabrikasında çalışan kadınları ziyaret etti
YEREL HABERLER Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, tekstil ...
Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Çatak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ...
Çığ riskiyle kapalı tutulan Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
YEREL HABERLER Çığ riskiyle kapalı tutulan Van-Bahçesaray yolunda ...
Van'da depremzede öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve kıyafet dağıtıldı
YEREL HABERLER Van'da depremzede öğrencilere kırtasiye malzemeleri ...
Van'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
10 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER 10 yıl 4 ay hapisle aranıyordu, operasyonla yakalandı
Erciş'te 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği
YEREL HABERLER Erciş'te 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği
Vanlı kadınların ördüğü patik ve çoraplar depremzede kadınlara dağıtıldı
YEREL HABERLER Vanlı kadınların ördüğü patik ve çoraplar depremzede ...
Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır kadınlara karanfil dağıttı
YEREL HABERLER Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır kadınlara ...
Van Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Gençlik Spor Müdürlüğü ekipleri deprem ...
Van Valisi Ozan Balcı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Van Valisi Ozan Balcı'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Kuraklığa dikkat çekmek için, Zernaki Tepe'ye tırmanıp pankart açtılar
YEREL HABERLER Kuraklığa dikkat çekmek için, Zernaki Tepe'ye ...
Depremin acısını yaşayan Vanlılar evlerini afetzedelere açtı
YEREL HABERLER Depremin acısını yaşayan Vanlılar evlerini ...
Depremde hayatını kaybeden kadınların anısına Artos Dağı'na tırmandılar
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden kadınların anısına Artos ...
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesindeki ...
Van'da 530 kilo uyuşturucunun ele geçtiği 'Kökünü Kurutma' operasyonlarına 52 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da 530 kilo uyuşturucunun ele geçtiği 'Kökünü ...
Van'da "kökünü kurutma" operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da "kökünü kurutma" operasyonlarında yakalanan 52 ...
Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Malatya'da çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Malatya'da ...
Türkiye´deki depremler sonrası Ölü Deniz fay zonunun geçtiği ülkeler için uyarı
YEREL HABERLER Türkiye´deki depremler sonrası Ölü Deniz fay zonunun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.