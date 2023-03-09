Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

VAN (AA) - Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlunun 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Saliha Mert, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşadıklarını ifade eden Mert, "Eğer HDP'ye bir hak veriyorlarsa bu gözyaşlarımıza baksınlar. Eğer bir oy veriyorlarsa gözyaşlarımızı görsünler. Gerçekten çok kötüyüz. Tarif edilmeyecek bir şey. Her annenin yüreğine bir ateş düşürmüşler. Bizi yıldıramayacaklar. Ben ölene kadar onların kapılarındayım. Onlardan hesap soracağım. Sadece benim değil hepimizin çocuklarının hesabını soracağım. Tek dileğim, evlatlarımızın bu alçaklarda kalmaması." diye konuştu.

Kardeşinin 2016'da kaçırıldığını dile getiren Gülşen Adıyaman da "Bugün 7. yılı doluyor. Çok üzgünüz. Allah bize yaşattıklarının aynısını onlara da yaşatsın. Dilerim Allah'tan bütün kardeşlerimiz gelir, ailelerine kavuşurlar. Onları umutla bekleyeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.