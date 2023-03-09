Van'da kaçak kesilen 21 kilogram ete el konuldu

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde kaçak kesildiği tespit edilen 21 kilogram ete el konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kaçak kesim yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan aralamalarda ticari amaçla kesildiği anlaşılan yaklaşık 21 kilogram et ele geçirildi.

Zabıta ekipleri, kaçak kesildiğini tespit edilen ete imha etmek üzere el koydu.

Kaçak kesim yapan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

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