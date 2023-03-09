Van'da Türk Kızılay ekibi, depremzede çocuğun doğum gününü kutladı

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VAN (AA) - Türk Kızılay ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ailesiyle Malatya'dan gelerek Van'ın Muradiye ilçesine yerleşen 11 yaşındaki Selçuk İzgi için doğum günü etkinliği düzenledi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Malatya'daki evleri hasar gören Şemsettin ve Müslime İzgi çifti, 6 çocuğuyla Muradiye'de bir yakınlarının evine yerleşti.

Depremzede çocuklara yönelik destek çalışması yürüten Türk Kızılay Muradiye Şubesi görevlileri, Selçuk İzgi'nin doğum günü olduğunu öğrendi.

Ailenin kaldığı eve giden görevliler, pasta keserek İzgi'nin doğum gününü kutladı.

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, AA muhabirine, depremden etkilenerek ilçeye gelen afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kaymakamlık koordinesinde depremzede aileleri ziyaret ettiklerini anlatan Yay, "Gönüllülerimizle Malatya'dan ilçemize gelen İzgi ailesini ziyaret ettik. Bugün Selçuk kardeşimizin doğum günüydü. Gönüllülerimiz ile ona sürpriz yaptık ve sevincine ortak olduk. İnşallah bu zor zamanları hep birlikte atlatacağız." diye konuştu.





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