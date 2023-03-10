Van'da depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Tuşba Belediyesi, depremden etkilenen bölgelerden getirilerek kentte misafir edilen ailelere desteklerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan yurt ile Seyit Fehim Arvasi Yurdu'na yerleştirilen ailelerinin yaşadıkları deprem travmasını atlatmaları için etkinlikler düzenliyor.

Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatıyla düzenlenen programda çocuklar, Hacivat ve Karagöz ile palyaço gösterileri, sandalye kapmaca oyunu, yüz boyama etkinlikleriyle eğlenceli anlar yaşadı.



Çocuklara oyuncakların da dağıtıldığı etkinlikte, katılımcılara ikramlarda bulunuldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.