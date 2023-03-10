Çaldıran Çubuklu Barajı'nın ÇED süreci başlıyor

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VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Çubuklu Barajının Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Çubuklu Mahallesi mevkisinde, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Çubuklu Barajı, Sulaması ve Malzeme Ocakları" projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince bölge halkını proje ile ilgili bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 13 Mart'ta Çubuklu taziye evinde bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Süreç tamamlana kadar halkımız projeye ilişkin soru, görüş ve önerilerini değerlendirilmek üzere Van Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne verebilirler."

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