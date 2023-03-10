Van'dan giden ekipler Malatya'da vatandaşlara psikososyal destek veriyor

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VAN (AA) - Van'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya giden ekipler, depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Van'dan deprem bölgesi Malatya'ya giden ekipler, depremlerin ilk günlerinden itibaren vatandaşlar için başlattığı psikolojik destek çalışmalarını sürdürüyor.

Afetzede vatandaşların geçici barınma alanları olan konteyner kentler ve çadır kentleri gezen Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgileniyor.



Malatya'da afetzedelerin yaralarının sarılması ve hayatın normale dönmesi için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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