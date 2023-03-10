AK Parti Van İl Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı

VAN (AA) - AK Parti Van İl Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Bir süre önce istifa eden AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, görevini parti genel merkezince il başkanlığına atanan Emre Güray'a devretti.

Parti binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Güray, devraldığı görevi layıkıyla yerine getirmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Herkesle birlikte yol yürüyeceklerini ifade eden Güray, "Bana inanan inanmayan herkesi, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmeyeceğim." dedi.

Güray'a başarı dileklerinde bulunan Türkmenoğlu ise "2017'nın son aylarında almış olduğumuz görevimizde iki seçim, iki kongre ve bir açılış mitingini bu teşkilatla gerçekleştirdik. Ben bir başkanım arkamda koca dağ var, o da burada gördüğünüz teşkilatımız. Benim görevim bitti ama sorumluluğum bitmez. Bu günkü görevi çok kıymetli kardeşim, beraber çalıştığım mesai arkadaşıma devrediyorum. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Programa AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas ile İrfan Kartal, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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