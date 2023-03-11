Deprem mağduru İskenderunspor hedef değiştirmedi

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde tesis ve stadyumu zarar görmesine rağmen lige devam etme kararı alan İskenderunspor, grubunu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde teknik ekibinden atletik performans antrenörü Halil İbrahim Ölmez, kaleci antrenörü Uğur Kurt ile 18 Yaş Altı Takımı'nın sporcusu Burak Duraltı'yı kaybeden İskenderunspor, hiçbir ücret almadan takımın başına geçen teknik direktör Levent Şahin ve futbolcularıyla tek yürek olarak yoluna devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun İstanbul Riva'daki tesislerinde çalışmalarını sürdüren İskenderunspor, grubunda oynadığı 24 maçtan 13'ünü kazanarak grubunda averajla 3. sırada yer alıyor.

Ligin 26. haftasında kendisiyle aynı puana sahip Bitexen Vanspor karşılaşması için Van'a gelen İskenderunspor, bu maçı da kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Tuşba ilçesindeki Şahabettin Özarslaner tesislerinde son antrenmanını yapan takımın teknik direktörü Levent Şahin, AA muhabirine, kentte çok iyi ağırlandıklarını söyledi.

Havalimanında İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandıklarını belirten Şahin, bugün oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sezon başında olduğu gibi yaşanan depremde etkilenmelerine rağmen hedeflerinde sapma olmadığını ve ligi üst sıralarda bitirmek için çaba gösterdiklerini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Hiç beklemediğimiz şekilde karşılandık. Van İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Çevik Kuvvet ekiplerine teşekkür ediyorum. Biz bölgenin misafirperverliğini zaten biliyorduk. Dün ekip olarak hep birlikte buna şahit olduk. Dünden itibaren temasta olduğumuz, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz bütün Van halkı, çok net bir şekilde hem sevgilerini hem misafirperverliklerini gösterdiler. Seyirciler için yüksek kalitede olan bir maç için yarın sahaya çıkacağız. Vanspor taraftarlarını biliyoruz. Onlar da Van halkının bize dünden bu yana gösterdiği sevgiyi ve desteği göstereceklerdir diye düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum."





- "Kulüp yönetimini ve futbolcuları kutluyorum"

Takımın lige devam etme ve çekilmeme kararının kendisinden önce alındığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Ben de o bölgenin çocuğu olarak, karakterli oyuncu grubuma ve vizyonu çok fazla olan Sayın Başkanımız Hakan Bolat'a teşekkür ediyorum. Bence bir karardan ziyade bu çok net bir şekilde İskenderunspor camiası olarak meydan okumaydı. Bu meydan okumayı ben 2-3 günden beri dile getiriyorum. Bu şartlar altında, insanların yaşamla ilgili kaygılarının olduğu bir dönemde bu oyuncu grubunun gerçekten çok büyük bir cesaret ve karakter örneği gösterip bu alanda olmaları benim için çok değerli ve kıymetli bir şey. Onlara burada teşekkür ediyorum."

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