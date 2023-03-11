Bitexen Vanspor, İskenderunspor maçından galibiyetle ayrıldı

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VAN (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekiplerinden Bitexen Vanspor, sahasında ağırladığı İskenderunspor'u 2-0 yendi.

Atatürk Şehir Stadyumunda oynanan karşılaşma öncesi konuk takım çiçekle karşılandı.

Vanspor taraftarları, tribüne çağırdıkları İskenderunsporlu futbolculara karanfil atarak destek verdi.



Çekişmeli geçen maçta ev sahibi Bitexen Vanspor, maçı 2-0 kazandı.





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