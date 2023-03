VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akman, mesajında, bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı'nın her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında ise cesaret ve kararlılığın olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilmesinin 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Milletçe tek yürek olduğumuzda neleri başarabileceğimizi en güzel şekilde anlatan İstiklal Marşı, milli mücadele günlerinde olduğu gibi bugün de bizlere umut ve cesaret vermektedir. Biz yerel yöneticilere düşen görev ise geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş, ülkesinin gelecek hedeflerine sahip çıkan, ahlaklı, dürüst ve çalışkan bireyler olarak yetiştirmektir. Milli mücadele günlerinin heyecanını destansı bir şekilde yansıtan İstiklal Marşı, toplumun yolunu aydınlatıyor. Bağımsızlığın destanı olan İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

