Van Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliğinin koordinasyonunda Malatya'da afetzedelerin barınması için kurulan Beydağı Konteyner Kentte, ücretsiz internet hizmeti verilecek.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekiplerinin konteyner kentteki çalışmalarını tamamlamasının ardından vatandaşlar, ücretsiz olarak internetten faydalanabilecek.

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