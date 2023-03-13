Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı tütün, telefon ve sigara ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 6-12 Mart'ta gerçekleştirilen 8 operasyonda 15 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada kaçak 10 bin 193 paket sigara, 13 cep telefonu, 900 gram tütün, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca ile 151 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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