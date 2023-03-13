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Enkazdan 41 yaralıyı çıkaran İHH gönüllüleri, depremzedelerin yaralarını da sarıyor

AA

Enkazdan 41 yaralıyı çıkaran İHH gönüllüleri, depremzedelerin yaralarını da sarıyor

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak diğer ekiplerin de yardımıyla 41 yaralıyı enkazdan çıkaran İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi gönüllüleri, şimdi de kente gelen depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışıyor.

Merkezüssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden yarım saat sonra 25 kişilik ekiple AFAD Van İl Müdürlüğüne giden İHH gönüllüleri, zaman kaybetmeden Adıyaman'a ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Daha sonra bölgeye giden ekiplerle sayıları 267'ye ulaşan İHH gönüllüleri, hem yaralıların enkaz altından çıkarılmasına katkı sağladı hem de yardımların düzenli şekilde depolanarak depremzedelere ulaştırılmasında görev aldı.

Adıyaman'da 12 gün kalarak enkazlardan 41 kişinin yaralı çıkarılmasını sağlayan gönüllüler, şimdi de Van'da yurtlara ve evlere yerleştirilen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ile depremin etkilediği illere yardımların gönderilmesi görevlerini yürütüyor.

İHH Yardım ve Lojistik Sorumlusu Fevzi Korkmaz, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan büyük felaketin ardından 267 arama kurtarma ve acil yardım personelinin bölgede çalışmalara destek verdiğini söyledi.

Bölgenin ihtiyacına göre acil yardım çalışmalarına başladıklarını ve ilk etapta 9 tır yardım malzemesini bölgeye gönderdiklerini belirten Korkmaz, şunları anlattı:

"Daha sonra da bölgeye yardımlarımızı göndermeye devam ettik. Kente gelen misafirlerimize de gerekli yardımları yapıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için hazırladığımız kumanya paketlerini, temizlik ürünlerini, evlerini ziyaret edip kendilerine ulaştırıyoruz. Elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bütün ailelere ulaşmayı hedefliyoruz. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor."

- "İkinci günde sayımız 267'ye ulaştı"

İHH arama kurtarma ekip lideri Hakan Karaman ise deprem haberini alır almaz ilk ekiple AFAD'a giderek koordinasyon toplantısına katıldıklarını anlattı.

Depremin 10 ilde etkili olduğunu öğrendiklerini ve hemen yola çıktıklarını dile getiren Karaman, şöyle konuştu:

"Sarsıntılardan çok büyük bir alanın etkilendiğini öğrendik. Hemen diğer ekiplerimizi de hazırlayıp yola çıkardık. Akşam saat 23.00'e kadar 82 kişilik arama kurtarma ekibimizle Adıyaman'da AFAD koordinasyonunda çalışmaya başladık. 12 gün orada kaldık ve bu sürede 41 vatandaşımızı sağ çıkardık. 2. günün sonunda toplamda 267 personelle bir yandan arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken bir yandan da illerden gelen tırları indirip yardım çalışmalarına destek veriyorduk."

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