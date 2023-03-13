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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'ın Japon gelini Şibahara, Türk örf ve adetlerini öğrendi

AA

Van'ın Japon gelini Şibahara, Türk örf ve adetlerini öğrendi

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van'dan çalışmak için Japonya'ya giden 27 yaşındaki duvar ustası Adnan Çimen, orada tanışarak evlenme kararı aldığı 22 yaşındaki Ryoko Şibahara ile Erciş ilçesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatını birleştirdi.

İnşaat işlerinde çalışmak üzere 2018'de Japonya'ya giderek Osaka kentine yerleşen Çimen, burada çalıştığı sırada tanıştığı Şibahara ile arkadaş oldu.

Bir süre sonra aralarındaki sevgiyi evlilikle taçlandırmak isteyen Çimen ve Şibahara çifti, ailelerinin de desteğiyle Van'da düğün yapmaya karar verdi.

Şibahara'nın üniversite eğitimi tamamlamasıyla Erciş ilçesine gelen çift, yörenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Düğün için Van'a gelen Şibahara'nın annesi, babası, teyzesi ve kız kardeşi de geleneksel kıyafetleriyle halay çekti, yöresel yemeklerden yedi.

Misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiren Çimen ve ailesi, geline de Türk örf ve adetlerini gösterdi. Japon aile de samimi tavırları ve sıcak kanlılıklarıyla Ercişlilerin gönlüne girdi.

- "Annem Ryoko diyemeyince Ruken ismini verdi"

Çimen, AA muhabirine, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Japonya'ya gitmeye karar verdiğini söyledi.

Yabancı dil öğrenme düşüncesiyle bu kararı aldığını belirten Çimen, şöyle konuştu:

"Japonya'da inşaat sektöründe çalışmaya başladım. Arkadaşımın restoranında akşam yemek yerken Ryoko geldi ve o şekilde tanıştık. Sonra iletişimimiz devam etti ve arkadaş olduk. Eşim biz tanıştığımız dönemde üniversite öğrencisiydi ve bu nedenle evlilik kararına sıcak bakmadık. Üniversiteyi bitirdikten sonra evlenmeye karar verdik ve ailesine bu kararımızı açıkladık. Evliliğimize onay veren ailesine Van'a davet ettim ve kültürümüzü anlattım. Buradaki yakınlarımız da çok sıcak karşıladı, misafirperverliğimizi en güzel şekilde gösterdi. Buna da çok şaşırdılar."

Kendi gelenek ve göreneklerine uygun bir düğün yaptıklarını anlatan Çimen, "Yabancı oldukları bir alan ama beğendiler. Çünkü bizim insanımız çok yardımsever. Annemle konuştuğumda gelininin ismini sordu, Ryoko dedim. Telaffuz edemeyeceğini anladığında 'ona Ryoko değil Ruken diyeceğim' dedi. Güldük, evdekiler de Ruken demeyi tercih etti. Eşim ailemle iletişim kurabilmek için okuduğu üniversitede Türkçe bölümünü tercih etti. Tanıştıktan sonra ben de yardım ediyorum, kendisi de çabalıyor zaten. Türkçe konuşuyor." ifadelerini kullandı.

- "Halay için çok pratik yaptım"

Ryoko Şibahara Çimen ise Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Japonya'dan geldim. Öğrenciydim, şimdi evlendim ve bir süre sonra işe başlayacağım. Türkiye'de yemekleri çok seviyorum ama daha özel bir şey var burada, o da kedileri. Ben kedileri çok seviyorum. Burada Van kedileri var. Onları gördüm. Çok güzellerdi. Tüyleri beyaz, gözleri mavi ve sarı. Düğünde halay çekebilmek için çok pratik yaptım. Hem Japonya'da hem de burada çocuklarla çalışırken çok eğlendim. Burada eşimin ailesini tanıdım, geleneklerini öğrendim, yemeklerini çok sevdim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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