Van'da canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı ilaçlandı

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, şap hastalığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında canlı hayvan pazarında temizlik ve ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çift tırnaklı hayvanların etkilendiği, et ve süt verimi açısından kayıplara yol açan SAT-2 serotipi hastalığı sonrası çalışma başlattı.

Bu kapsamda kapatılan canlı hayvan pazarını temizleyip ilaçlayan ekipler, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmaları, belirlenen periyotlarda sürdürecek.

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