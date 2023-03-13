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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı ilaçlandı

AA

Van'da canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı ilaçlandı

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, şap hastalığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında canlı hayvan pazarında temizlik ve ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, çift tırnaklı hayvanların etkilendiği, et ve süt verimi açısından kayıplara yol açan SAT-2 serotipi hastalığı sonrası çalışma başlattı.

Bu kapsamda kapatılan canlı hayvan pazarını temizleyip ilaçlayan ekipler, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmaları, belirlenen periyotlarda sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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