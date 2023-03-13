Özalp'ta "Meraklı Mucitler" sergisi açıldı

VAN (AA) - Özalp Kaymakamlığı, Özalp Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Meraklı Mucitler Projesi" kapsamında hazırlanan 40 farklı deney setinin yer aldığı sergi açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, Halk Eğitimi Müdürlüğü'nde düzenlenen serginin açılışını yaptı.

Nasır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas ve kurum amirleri ile sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere bilim sevgisini aşılamak için sergiyi açtıklarını belirten Nasır, şöyle konuştu:

"Onların her alanda gelişimlerini değerli buluyoruz. Bugün de 'Meraklı Mucitler' sergisini açıyoruz. Buradaki sergimiz uzay, astronomi, doğa, tabiat ve bilimle ilgili bir sergi. Çocukların bilime olan sevgileri ve ilgileri artsın. Bu sergilerin öğrencilere daha faydalı olması için çalışıyoruz. Çok güzel bir sergi."

Sergiyi gezen 6. sınıf öğrencisi Meryem Dirik ise "Sergiyi çok beğendim. Bilmediğimiz bir çok şeyi burada öğrendik. En çok güneş sistemini anlatan deney setini beğendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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