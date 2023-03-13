Van'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi

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VAN (AA) - Van'ın Saray ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van-Kapıköy kara yolu Kazlıgöl Mahallesi yakınlarında Veysi Oyanık idaresindeki 55 BBB 65 plakalı minibüsün motorundan duman yükselmeye başladı.

Alev alan minibüsü durduran sürücü, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Özalp Amirliği itfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

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