Van'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimleri devam ediyor

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VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kadınlara yönelik eğitim programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde Edremit ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesinde ve tekstil fabrikalarında kadınlara eğitim verildi.



Görevli uzman personel, katılımcı 465 anne ve anne adayına bilgiler aktardı.



Uyuşturucu ile mücadele kapsamında eğitimlerin süreceği bildirildi.

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