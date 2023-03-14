Van'da kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları açılıyor

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VAN (AA) - Van'da karla mücadele ekipleri, Gevaş ilçesindeki kırsal mahallelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kilometrelerce yol ağını açık tutarak ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çaba gösteriyor.

Karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan Töreli, Anaköy ve Daldare mahalle grup yolu ile bu mahallelere bağlı 10 mezra yolunu açmaya çalışıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Gevaş Şantiye şefi Maşallah Şeker, zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kırsal bölgedeki yerleşim yerlerinin yollarını açmaya çalıştıklarını belirten Şeker, "Yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buluyor. Vatandaşların mağdur olmaması için çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Muhsin Yılmaz, "Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı açtı. Yerde yaklaşık 5 metre kar var. Hayvan yemimiz bitmişti. Yem aldık. Çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu.

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