VEDAŞ temiz enerjiye yönelik yatırımlarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ temiz enerjiye yönelik yatırımlarını sürdürüyor

AA

VEDAŞ temiz enerjiye yönelik yatırımlarını sürdürüyor

VAN (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) bölge halkına kesintisiz enerjinin verilmesinin yanı sıra çevrenin korunmasına yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine odaklanan şirketin, 2030'da bunun yüzde 50'sini yakalamayı hedeflediği belirtildi.

Çevre etmeninin VEDAŞ'ın yenilikçi ve AR-GE çalışmalarının temelini oluşturduğuna yer verilen açıklamada, bu amaçla dağıtım ve güç transformatörlerinde yalıtım malzemesi olarak trafo yağı yerine R410A gazın kullanılması AR-GE Projesi'nin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu AR-GE Komisyonu tarafından 2021 başvuru döneminde oy birliğiyle kabul edildiği vurgulandı.

VEDAŞ AR-GE personelleri önderliğinde 10 Şubat 2022’de çalışmalarına başlanan projenin, Grid İnovasyon Yazılım Teknolojileri AR-GE personelleri, OMÜ akademisyenleri ve Best Trafo AŞ AR-GE personellerinden oluşan güçlü ekiple 21 Şubat 2023'te tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Proje ile ülkemizde ve Avrupa'da ilk defa gaz yalıtımlı transformatörlerin tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Gaz yalıtımlı şalt tesislerinin ülkemizde imal edilebilmesi için gerekli olan bilgi birikimi sağlanmıştır. Bu teknolojiye günümüzde sadece Japonya'da rastlanmaktadır. Projemiz ile milli kaynakların verimli kullanılması ve trafo üretim maliyet girdilerinin azaltılması hedeflenmiş ve başarılmıştır. Ayrıca, pahalı, yanıcı bir madde olan ve madeni yağ sınıfına giren trafo yağı yerine daha kararlı, yanıcı olmayan ve hafif bir gaz olan R410A gazının trafolarda kullanılması sağlanmıştır. Projenin ilk prototip ürünü olan 50 kVA'lık test transformatöründe yağ kullanımı yerine gaz kullanarak soğutma amaçlı kullanılan izolasyon malzeme maliyetini ve ağırlığını yaklaşık yüzde 90 oranında azaltmıştır. Daha hafif ve kararlı olan bu gaz yalıtımı sayesinde yağ kirlenmesi ve delinmesi kaynaklı bakım maliyetlerinin önüne geçilmiş olup, trafo maliyetlerinde ciddi oranda bir azalma öngörülmektedir. Trafo yalıtım malzemesi olarak R410A gazının kullanılması ekonomik, en uygun tasarım, hafiflik, bakım giderlerinin düşürülmesi gibi birçok avantajı da beraberinde getirecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları açılıyor
YEREL HABERLER Van'da kar nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları ...
El sanatları kursları depremzede kadınlar için psikoterapi merkezi haline geldi
YEREL HABERLER El sanatları kursları depremzede kadınlar için ...
Van'dan deprem bölgesine 30 konteyner gönderildi
YEREL HABERLER Van'dan deprem bölgesine 30 konteyner gönderildi
Van'dan deprem bölgesi Malatya'ya 30 konteyner
YEREL HABERLER Van'dan deprem bölgesi Malatya'ya 30 konteyner
Van'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Van'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimleri devam ...
Van'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Van'da seyir halindeyken alev alan minibüs ...
Seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev alev yandı
Van'da 'Şok ev' baskınında 66 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 'Şok ev' baskınında 66 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da 66 düzensiz göçmen yakalandı
Özalp'ta "Meraklı Mucitler" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Özalp'ta "Meraklı Mucitler" sergisi açıldı
Van'da canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER Van'da canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı ...
Hayvan pazarında şap hastalığına karşı dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Hayvan pazarında şap hastalığına karşı dezenfeksiyon ...
Van'ın Japon gelini Şibahara, Türk örf ve adetlerini öğrendi
YEREL HABERLER Van'ın Japon gelini Şibahara, Türk örf ve adetlerini ...
Enkazdan 41 yaralıyı çıkaran İHH gönüllüleri, depremzedelerin yaralarını da sarıyor
YEREL HABERLER Enkazdan 41 yaralıyı çıkaran İHH gönüllüleri, ...
Sürekli eğitim merkezi depremzede öğrencilerin umudu oldu
YEREL HABERLER Sürekli eğitim merkezi depremzede öğrencilerin umudu ...
Doğaseverler Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Doğaseverler Van Gölü koylarında yürüyüş yaptı
Van'da farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da farklı suçlardan aranan 20 şüpheli tutuklandı
Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'daki kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli ...
Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı
Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Van Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesinde ...
Vali Balcı'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı
YEREL HABERLER Vali Balcı'dan "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet ...
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
YEREL HABERLER İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.