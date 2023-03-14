VEDAŞ temiz enerjiye yönelik yatırımlarını sürdürüyor

VAN (AA) - Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) bölge halkına kesintisiz enerjinin verilmesinin yanı sıra çevrenin korunmasına yönelik yatırımlarını da sürdürüyor.

VEDAŞ'tan yapılan açıklamada, 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine odaklanan şirketin, 2030'da bunun yüzde 50'sini yakalamayı hedeflediği belirtildi.

Çevre etmeninin VEDAŞ'ın yenilikçi ve AR-GE çalışmalarının temelini oluşturduğuna yer verilen açıklamada, bu amaçla dağıtım ve güç transformatörlerinde yalıtım malzemesi olarak trafo yağı yerine R410A gazın kullanılması AR-GE Projesi'nin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu AR-GE Komisyonu tarafından 2021 başvuru döneminde oy birliğiyle kabul edildiği vurgulandı.

VEDAŞ AR-GE personelleri önderliğinde 10 Şubat 2022’de çalışmalarına başlanan projenin, Grid İnovasyon Yazılım Teknolojileri AR-GE personelleri, OMÜ akademisyenleri ve Best Trafo AŞ AR-GE personellerinden oluşan güçlü ekiple 21 Şubat 2023'te tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Proje ile ülkemizde ve Avrupa'da ilk defa gaz yalıtımlı transformatörlerin tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Gaz yalıtımlı şalt tesislerinin ülkemizde imal edilebilmesi için gerekli olan bilgi birikimi sağlanmıştır. Bu teknolojiye günümüzde sadece Japonya'da rastlanmaktadır. Projemiz ile milli kaynakların verimli kullanılması ve trafo üretim maliyet girdilerinin azaltılması hedeflenmiş ve başarılmıştır. Ayrıca, pahalı, yanıcı bir madde olan ve madeni yağ sınıfına giren trafo yağı yerine daha kararlı, yanıcı olmayan ve hafif bir gaz olan R410A gazının trafolarda kullanılması sağlanmıştır. Projenin ilk prototip ürünü olan 50 kVA'lık test transformatöründe yağ kullanımı yerine gaz kullanarak soğutma amaçlı kullanılan izolasyon malzeme maliyetini ve ağırlığını yaklaşık yüzde 90 oranında azaltmıştır. Daha hafif ve kararlı olan bu gaz yalıtımı sayesinde yağ kirlenmesi ve delinmesi kaynaklı bakım maliyetlerinin önüne geçilmiş olup, trafo maliyetlerinde ciddi oranda bir azalma öngörülmektedir. Trafo yalıtım malzemesi olarak R410A gazının kullanılması ekonomik, en uygun tasarım, hafiflik, bakım giderlerinin düşürülmesi gibi birçok avantajı da beraberinde getirecektir."

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