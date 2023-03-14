Güvenlik güçlerince kurtarılan düzensiz göçmenler Van'da tedavi ediliyor

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VAN (AA) - Yurda yasa dışı yollarla girmeye çalıştıkları sırada yaralanan ve güvenlik güçlerince Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen düzensiz göçmenleri tedavi eden sağlık çalışanları, giyim, gıda gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.



Göçmen kaçakçıları tarafından dağ yollarından getirildikleri sırada el ve ayaklarında soğuk yanıkları oluşan 12 düzensiz göçmen, güvenlik güçlerince kurtarılarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Yaklaşık iki aydır hastanede tedavi gören göçmenlere müdahale eden sağlık çalışanları giysi, gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına da destek sağladı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, düzensiz göçmenlerin tedavi için hastanelerine getirildiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının tıbbi müdahalenin yanı sıra, tedavisi uzun süren göçmenlerin gıda ve giysi gibi ihtiyaçlarını da karşıladığını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"İnsani boyutta düşünüldüğünde takdire şayan bir davranış. Hastanemiz genelinde böyle bir duyarlılık var. Bunu deprem döneminde yoğun şekilde yaşadık. Hastanemize getirilen düzensiz göçmenlerin tedavileri yapılıyor. Böyle vefalı, insani duyguların ön planda olduğu bir çalışmaya şahitlik etmek gurur verici. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim."

Hemşire Mürşide Güneş ise tedavisi devam eden düzensiz göçmenlere aynı zamanda psikolojik destek de verdiklerini anlatarak, "Kimsesiz olduklarını hissetmelerini istemedik. Buraya getirildiklerinde üstlerindeki kıyafetler dışında yanlarında hiçbir şeyleri yoktu. İlk olarak tıbbi müdahalede bulunduk. Daha sonra giysi, gıda gibi birçok ihtiyaçlarını mesai arkadaşlarımızla karşıladık. Bazı kuruluşlardan da destek aldık." diye konuştu.

Düzensiz göçmenler, tedavilerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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