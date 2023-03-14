Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden doktor, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Van'da anıldı

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Adıyaman'da ailesiyle enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Çocuk Acil Uzmanı Dr. Ali Öztürk, Van'da düzenlenen programla anıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıl görev yapan ve geçen yıl Adıyaman'a tayin olan Öztürk, eşi ve üç çocuğuyla yıkılan binanın enkazında hayatını kaybetti, kızı ise sağ kurtarıldı.

Hastanede görevli sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda Öztürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, 14 Mart Tıp Bayramını buruk kutladıklarını söyledi

Depremin vurduğu Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Dr. Ali Öztürk'ün çok kıymetli, hastanede çok sevilen biri olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Van'a 3 yıl önce geldiğinde ailesini getirmemişti. Çocuklarının eğitimi orada devam ediyordu. Pandemide çok emekler sarf etti. Ailesinden uzakta bizimle beraber çalıştı. Fedakar bir babaydı. Çocuklarına kıyamıyordu. Ankara'ya tayin olmayı düşünüyordu. Anne, babası bakıma muhtaç olduğu için Adıyaman'a tayin istedi. Ailesini de oraya getirdi. Yaşanan elim depremde çocukları ve eşiyle enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiler. Bugün programımızda hocamızı andık. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın."

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Tatlı ise sağlık çalışanlarının büyük bir sorumlulukla insanların sağlığı için gece gündüz görev yaptığını belirtti.

Hekimliğin zor bir meslek olduğunu anlatan Tatlı, "Sağlık çalışanları salgın sürecinde olduğu gibi deprem felaketinde de en ön saftaydı. Fedakarca çalışmaya devam ediyorlar. Buruk bir bayram kutluyoruz. Çok sayıda vatandaşımız ve hekimimizi kaybettik. Böyle afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.





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