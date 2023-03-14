Van'da jandarma personeli öğrencilere mesleklerini tanıttı

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı personeli 450 ortaokul öğrencisine mesleklerini tanıttı, trafik kurallarıyla ilgili bilgi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma görevlileri, Akbulak Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Görevliler, öğrencilere, jandarmanın görev ve sorumlulukları, genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği ve karşıdan karşıya geçme kuralları ile servis araçlarına binme ve inme konularında eğitim verildi.





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