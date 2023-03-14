Van'da 382 araç trafikten men edildi

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VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 1081 sürücüye cezai işlem uygulandı, 382 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, son üç ayda kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.

Uygulamalar sırasında 69 bin 943 aracın kontrol edildiği kentte, 1081 sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari ceza uygulandı, 8 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak alındı, 382 araç trafikten men edildi.

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