Van'da depremlerde hayatını kaybeden 448 sağlık çalışanı anısına fidan dikildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden 448 sağlık çalışanının anısına fidan dikti.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Edremit ilçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine belediye personeli ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında 448 fidan toprakla buluşturuldu.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde 448 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremin üzüntüsünü yüreklerinde hissettiklerini belirten Allahverdi, "14 Tıp Bayramı münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Hayatını kaybeden 448 sağlık çalışanın hatıralarını yaşatmak için fidan dikimi gerçekleştirdik. Böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını umut ediyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.