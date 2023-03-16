Van'da kesici aletle yağma yapan 2 zanlı tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da kesici aletle yağma yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kesici aletle tehdit ederek yağmalama" olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede kamera kayıtlarını inceleyen ve sokak çalışmaları yapan ekipler, "yağma", "kasten yaralama" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" suçlarının failleri olduğu tespit edilen 2 şüpheliden birini olay yeri, hakkında "hırsızlık" suçundan 25 yıl 32 gün hapis cezası bulunan diğer zanlıyı da İpekyolu ilçesinde yakaladı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, 15,18 gram sentetik uyuşturucu, 22,14 gram esrar ve 4,77 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 160 lira ve yağma konusu telefon ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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