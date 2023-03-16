Tuşba Belediyesi'nden bahar temizliği

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VAN (AA) - Tuşba Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla ilçe genelinde bahar temizliği çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik öncesi personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Salih Akman, hazırlanan program dahilinde ilçenin 67 mahallesinde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akman, yerel yönetimlerin en önemli hizmetlerinden birinin temizlik olduğunu söyledi.

Daha temiz bir Tuşba için 45 araç 145 personelle 67 mahallede çalışma yürüteceklerini ifade eden Akman, “Tuşbalıların hayatlarını daha temiz ve hijyenik bir ortamda sürdürmeleri için temizlik konusuna çok dikkat ediyoruz." dedi.

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