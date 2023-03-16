Van'da 137 personelle tefecilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - NECAT HAZAR / YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'ın Çaldıran ilçesinde insanlara faiz karşılığında borç para vererek zorla açık senetlere imza attırdıkları ve paraların tahsilinde ölüm tehdidinde bulundukları iddiasıyla 20 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve terör örgütlerine yönelik operasyonlar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tefecilik, yağma ve tehdit suçunu işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda faiz karşılığında borç para verdikleri ve zorla açık senetlere imza attırdıkları kişileri paraların tahsilinde ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla 20 şüpheli tespit edildi.

137 personel ve 36 araçla Van'ın Çaldıran ilçesi ile Kırklareli ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere şafak vakti suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Çaldıran'da 18, Kırklareli ve Zonguldak'ta birer şüpheliyi gözaltına alan jandarma ekipleri, ev, iş yeri ve araçlarda yaptığı aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda fişek, 1468 senet, 74 çek, 23 borç defteri, müştekilere ait 123 kimlik fotokopisi, 20 cep telefonu ve 42 flaş bellek ele geçirdi.

Soruşturmada mağdur edilen 102 kişi tespit edildi.

Operasyon, AA ekibince görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.