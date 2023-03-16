Van'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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VAN (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mezarlık Caddesi'nde ağaca çıkan kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden indirdi.



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