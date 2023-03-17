Van'ın kırsal bölgelerinde karla mücadele sürüyor

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VAN (AA) - Van'da karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekipleri, 2 bin 400 rakımlı bölgede kar, tipi ve çığ nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede zor şartlarda çalışan ekipler kapalı yolları açtı.

Yukarı Dallı Mahallesi Muhtarı Abdülkerim Yeşilağaç, ekiplerin kapanan yollarının açılması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bazı bölgelerde çığ tehlikesinin olduğunu ifade eden Yeşilağaç, "Çok şükür kazasız belasız yolumuz açıldı. Özverili çalışmalarından dolayı Büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu.

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