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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da silah ve mermi ele geçirildi

AA

Van'da silah ve mermi ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 24 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Hacıbekir Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Mahallede tespit edilen adreste arama yapan ekipler, toprağa gömülü Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve şarjöre takılı 24 mermi buldu.

Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu belirlenen S.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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