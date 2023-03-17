Van'da silah ve mermi ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 24 mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Hacıbekir Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Mahallede tespit edilen adreste arama yapan ekipler, toprağa gömülü Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve şarjöre takılı 24 mermi buldu.



Van T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu belirlenen S.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

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