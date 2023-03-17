Kaymakam İhsan Emre Aydın vatandaşlarla bir araya geldi

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşlarla bir araya geldi, istek ve önerilerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın katılımı ile belediye konferans salonunda halk toplantısı gerçekleştirdi.

Pogramda vatandaşları dinlediklerini belirten Aydın, karşılıklı fikir alışverişiyle sorunları çözüm ürettiklerini dile getirdi.



Bu tür etkinliklerle ilçe sakinlerinin talep, sıkıntı ve önerilerini doğrudan iletmelerini istediklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Zaman zaman mahallelerimizde ve ilçe merkezimizde hemşerilerimizle bir araya gelerek toplantılar düzenliyoruz. Hemşerilerimizle yürüttüğümüz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün de belediyemiz konferans salonunda hemşerilerimizle bir araya gelerek, istek ve önerileri değerlendirdik. Yapılması gereken çalışmalar ile ilgili birim müdürlerimize gerekli talimatları verdik. Bu talep ve önerileri çok önemsiyoruz."

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