Van'da jandarma personeli Uyar çiftini evinde ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da jandarma personeli, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Uyar çiftini evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, Özalp ilçesinde Jandarma sorumluluk bölgesinde yaşayan 90 yaşındaki Hatice ve 105 yaşındaki Rüstem Uyar'la bir araya geldi.

Çiftin haftasını kutlayan jandarma görevlileri, çiçek verdi, birlikte pasta kesti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.